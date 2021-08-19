Video shows hundreds of people running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Kabul airport. https://t.co/9KvlpGgLnM pic.twitter.com/osGnDQX9rb — ABC News (@ABC) August 16 2021

美國總統拜登19日接受「ABC News」的獨家採訪，首次談論美軍在阿富汗撤離美國公民與當地民眾的過程。對於喀布爾機場湧入大量民眾，C-17為600多人塞滿、更有人自空中摔下；拜登表示，這是4、5天前的事了。當他第一次看到這些畫面時，腦中閃過的想法就是要盡早行動以控制局勢。

這是塔利班奪下喀布爾、阿富汗淪陷之後，拜登總統首次對此接受訪問。對於先前拍板美軍撤出阿富汗，拜登依舊堅稱這是正確的決定，但也首次坦承混亂是難免的。

當主持人問到，「那麼，你是否認為這無法更好的處理；換句話說，現在撤離的過程已經是最好的，沒有任何失誤」；對此，拜登認為還是有可以改善的空間。事後回頭檢討，總可以找出不發生混亂的前提下撤出美國民眾。

拜登進一步解釋，目前還不清楚塔利班是否會對試著離開阿富汗的人做出甚麼事。目前塔利班正與美國合作，協助美國公民與外交人員撤離該國；但是對於曾協助美國的阿富汗人，則遭遇困難。

不過，當主持人遇到撤離過程的混亂狀態時，拜登回應得較為保守。「我們都看到照片了，數百人擠在C-17之中，還有阿富汗自空中摔落」；此時，拜登打斷主持人表示，「是4、5天前」。

600多人擠在一架C-17之上。(圖/美聯社)

主持人繼續問，「當你首次看到這些畫面時，你的想法是甚麼？」拜登回應，「我想法是我們必須控制情勢，我們要更快地採取行動，以一種能控制機場的方式行動。我們做到了」。

報導指出，美國17日晚上證實，已成功自阿富汗撤出3200人，其中包括美國大使館人員；不過，喀布爾機場的核心外交官除外。官員表示，希望未來每日能疏散9000人。

目前美國政府還沒為在阿富汗的美國公民，提供安全交通工具前往機場。隨著塔利班哨點的不斷加強，仍不清楚能安全抵達機場的人數有多少。即使如此，拜登還是堅稱自己撤軍的決策沒錯。

主持人問到，「回顧過去1週以來發生的事情，是因為情報、計畫還是判斷失誤造成混亂？」拜登回到，當看到阿富汗領導人逃到另一個國家；當看到美國訓練的阿富汗安全部隊嚴重崩潰，雖有30萬之眾卻丟盔棄甲而逃。這是真實發生的事情。所以，問題就是回到一開始的選擇；是否要在擬定的期限內撤出，還是延期，又或者投入更多軍隊。

他強調，由於川普和塔利班簽署以美軍撤出為前提的協議，近日在阿富汗對美軍的暴力攻擊已經暫停。2500名美軍在那卻毫髮無傷，是因為前任總統在最後一年的任期談判導致。這就是為什麼美軍甚麼事都沒發生。但他認為，如果美軍要留下，就要有心理準備會投入更多軍隊。