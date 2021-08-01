受全球新冠肺炎疫情影響，東京奧運延期了1年終於舉辦，全球都在關注著這場難得的賽事，也看見了各國新、舊世代的交替，不少人想起2016年里約奧運時，大陸選手傅園慧不但游出銅牌好成績，賽後以誇張的表情說出「我已經用了洪荒之力啦」，生動可愛的模樣讓她大爆紅，而本屆東京奧運卻不見她身影，傅園慧因此被嗆爆，她也曝光了近況，讓人相當感慨。

當年說出金句「洪荒之力」的大陸泳將傅園慧，在2016年里約奧運100公尺仰式游出刷新中國隊紀錄的好成績，並拿下了該項目銅牌，還因直率可愛的個性大爆紅，各大節目爭相邀約，她上運動競技類節目如《金牌駕到》、《冠軍直通車》，也上實境綜藝如《我家那閨女》、《女兒們的戀愛》，大小節目都能看到傅園慧的身影，但隨著她知名度拉抬，賽事方面卻是減少了，身為紀錄保持人甚至沒能出戰這回東京奧運，因此引發質疑。

傅園慧爆紅後，上遍各類型綜藝,非常搶手。(翻攝自傅園慧微博)

而傅園慧這回不能以中國隊選手身分參戰，但仍心繫國家代表隊，日前發文給隊友們打氣，「不管你想與不想，不管你爭與不爭，游泳池就在那裡，永遠波濤滾滾，中國隊加油！願你們都能得償所願，不負韶華，所向披靡」，沒想到卻被網友酸爆，說她走紅了都在上節目，根本沒有專注在游泳專業上頭，才會無法在國內選拔賽中勝出。

傅園慧未能出戰東奧，發個文竟被酸「成功轉型的一位奧運會選手」、「好好練你的吧，作為運動員拿出相對於自己進步的成績才是你的職業」，面對罵聲，傅園慧不改直腸子性格，站出來曝光了掉隊的原因，「你當我百戰超人不會老的唄？」，透露因為健康狀況出問題，斷斷續續發燒了有三個月，有人勸她別跟網路上的人認真，傅園慧不能接受，表示：「憑啥他們能張嘴就來還不許咱回嘴了」，多數批評她都認真回應，被讚非常真性情。