東京奧運已經到了開幕第13天，眾多項目都接近尾聲，其中棒球賽也來到最刺激的時刻，昨天日本在4強賽以5：2擊敗韓國，晉級金牌戰，讓這次地主隊再添奪牌希望，而且日本在前一場比賽還靠再見安打擊敗強敵美國，這次奪金希望非常濃厚。

而在昨天擔任先發投手的山本由伸總計投5.1局失2分，飆出9次三振，壓制力相當驚人，優異的投球內容也吸引外國媒體的注意，其中他在比賽中投出「魔球」般的大幅度曲球震撼眾人，知名記者佛里曼(Rob Friedman)又再次大開眼界。

Yoshinobu Yamamoto Unfair Curveball...and Sword. ⚔️ pic.twitter.com/8Lqcl0lTxx — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 4 2021

這已經不是日本投手第一次被佛里曼注意到，在對上美國的比賽中，強投千賀滉大2局5K的表現也讓佛里曼讚不絕口，他在比賽中投出犀利的「鬼之指叉」球也被他轉發到推特上，吸引不少球迷注目，而對韓國這場比賽他同樣發出山本由伸的曲球，引來熱議。

他驚呼這根本是顆「不公平的曲球」。媒體更以「魔球」稱呼山本的這顆球路，因為變化的幅度真的太大，幾乎從紅中進壘點瞬間往下掉，最後還觸碰到地板，還好捕手反應快，並沒有讓這球形成暴投，當然這樣的下墜幅度也提早讓打者出棒過半，遭到三振出局。

而他的表現不僅美媒驚艷，連韓國職棒的教練李晉暎都讚不絕口，他說：「山本的球速經常能飆破150公里，指叉球和滑球也能超過140公里」、「韓國要是能有這樣的投手就好了，他在日本也是非常罕見的存在」。另外他還認為山本的實力甚至超越大聯盟強投達比修有。

山本由伸今年才22歲，目前效力日本職棒歐力士野牛，曾經在2019年世界棒球12強賽中與日本一起拿下冠軍，而他從2017年就效力歐力士直到現在，4年下來平均自責分率僅2.42，每局被上壘率1.01，97場出賽有43次先發，拿下21勝13敗1救援32次中繼成功，346.1局投球送出342次三振。