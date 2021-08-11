110年玉山盃全國青棒錦標賽11日進行第2天賽事，新北市靠著許賀捷單場3安領軍，加上王牌左投林昱珉成功關門，率隊以9比1擊敗高雄市，取得A組勝部冠軍，順利晉級4強。

新北市2局上由黃柏叡掃二壘安打，孫易磊補上安打先馳得點，5局上邱鑫、劉俊緯連續安打把高雄市先發投手打退場，7局上新北市又灌進4分，最終以9比1獲勝。

新北市先發投手馮皓主投5局，用72球，被敲5安打，奪3次三振，失1分非責失分，鄧佳安中繼、林旺熙中繼好投，林昱珉後援1局奪2K，成功關門，助隊挺進4強。

新北市總教練周宗志表示，「先發投手馮皓前5局以他控球水準用球數有點多，前3局控球跟變化球掌握有落差，4局至5局就進入狀況。佳安和旺熙這次玉山盃負責中繼，這兩場佳安表現不錯。」

林昱珉正在U23中華隊集訓，途中回來新北市聯隊，這是他繼王貞治盃冠軍戰後，相隔3個月首次實戰，周宗志說：「分數拉開讓他調整投1局，變化球不錯，直球控制和速度還要再加強。」

新北市不僅火力發揮，也善用戰術，黃柏叡連兩打席執行強迫取分成功，對此周宗志透露，「戰術全權交給鄭志強教練，先搶分為主。」第3棒許賀捷4打數3安打，加上1保送跑回3分有1打點，他說：「昨天都沒有發揮，因為打太急、太想表現，今天聽教練建議，鎖定的球路就打擊，放輕鬆不要太緊繃。」

A組敗部賽事，台中市先發左投張祖恩前7局壓制台南市打線僅被敲1安打，只在7局下因投出觸身球保送及隊友守備失誤，加上高飛犧牲打失1分。8局下續投遇到亂流，接連3保送後，留下滿壘危機退場，最終台中市就以5比4險勝。

B組桃園市以12比0大勝嘉義縣，也提前鎖定4強門票，B組敗部部分彰化縣2比0擊敗台北市。12日A、B組各有1場敗部賽事繼續爭奪兩席四強，A組高雄市對台中市，B組嘉義縣對彰化縣。