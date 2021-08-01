東京奧運賽事火熱進行中，而本屆中華隊選手表現讓人眼睛為之一亮，捷報頻頻，昨晚(7/31)王齊麟、李洋的「麟洋配」力抗中國大陸雙塔，拿下羽球男雙金牌，刷新台灣羽球歷史，讓全台民眾無不激動，眾多公眾人物也公開賀喜，其中，百萬YouTuber「見習網美小吳」更是誠意滿滿，直接獻上金牌舞祝賀麟洋配，沒想到引發同行的擔憂。

羽球男子雙人搭檔「麟洋配」，自參賽以來不斷帶給國人驚喜，昨晚更是將眾人的情緒拉到最高峰，靠著堅強的意志與過人的實力，為台灣拚下金牌，精彩的一戰與兩人的絕佳默契，帶給眾人滿滿的感動，金曲歌后彭佳慧更開金嗓，為齊麟配帶來改編版的〈走在紅毯那一天〉。

YouTube頻道擁有超過百萬訂閱的網紅「見習網美小吳」，從東奧開始就緊盯賽事，多次表達對中華隊的支持，齊麟奪金牌，他極度開心，預告將給大家一個驚喜，昨晚驚喜公布，小吳穿上純金色緊身裝戴墨鏡，自編自跳自唱〈金牌之舞〉，在片中大唱「王齊麟李洋得第一！金牌！金牌是誰的！我們的！」，盛讚「羽球男雙之神」真的太強，值得他不計形象奮力演出，覺得自己是超稱職加油團，更表示「金色是我們最愛的顏色」。

而這支齊麟配奪金應援影片，才發布不到一天就狂吸13萬讚，也引來許多YouTuber也都來留言，但比較起粉絲笑翻稱讚的態度，同行的人畢竟內行專業，敬佩小吳怎會有這種衣服之外，還透出一絲憂心，網紅一隻阿圓就不諱言表示：「現在穿這樣，今晚小戴場，你要怎麼搞？」，讓眾人笑翻，坐等今晚的結果。