近日男星吳亦凡被網紅都美竹爆料利用選角之名選妃，性關係混亂，為此吳亦凡日前涉嫌性侵罪名被北京朝陽刑事拘留，個人和工作室微博都被查封，作品更是被下架，下場悽慘。近日某八卦媒體微博放出九宮格漫畫，暗指又有頂流男星睡了粉絲後並要求吃事後藥，最後還搞消失，許多人狂點名可能是楊洋，對此，他的經紀人嚴正否認。

「吃瓜少女張小寒」微博昨(6日)放出每周五的八卦漫畫，其中說到一名化名「小薇」的網友過去是某位頂流男星的粉絲，因經常追星進而與男神結識，2019年該位男星爆出與某位「富貴女星」的緋聞，讓該男質疑是富貴女星自己放出的消息，從此決定不再跟圈內人交往，又因和在小薇2年多的相處中建立了信任，轉而跟粉絲小薇談起地下情。

楊洋衰遭傳睡粉絲逼吃事後藥。（圖／翻攝自楊洋微博）

2019年小薇曾以女友身分到杜拜探班該位頂流男星，小薇更秀出兩人在頭等艙的合影和對話紀錄，證明兩人過去的確是男女朋友關係，該男星還曾錄音檔，提醒小薇記得回家後要記得吃事後藥，但今年7月，該男星突然不再理會小薇，漸行漸遠，讓小薇最後才知自己「被分手」。

見此，不少網友依據線索，亂猜最有可能就是演出過電視劇《微微一笑很傾城》和電影《左耳》的楊洋，但楊洋經紀人賈士凱昨晚則發文否認，指出自己才剛下飛機就看到網上亂七八糟的爆料，「仗著不『指名道姓』，就胡說八道抹黑。已委託律師蒐集證據中，羊毛（楊洋粉絲名）和觀眾安心看劇就好」，否認被影射對象是楊洋。