邵雨薇呼籲大家注重環保。（多曼尼提供）

邵雨薇自5月疫情升級，難得有機會長時間宅在家，她發展出一套節能減碳的生活模式，意外獲得100％植新創團隊黃千鐘邀請擔任「環保永續杯」推廣大使。

一直關心節能減碳議題的邵雨薇，推薦精打細算的粉絲，只要到7-ELEVEN用50元購入這個有馬來貘圖樣的杯子，每次購買咖啡都享有折價，只要累積購買17次，這個杯子就回本。透過每一位無形的推手，「永續杯計畫」預計第一波活動就能為台灣減少850萬組一次性的塑膠咖啡杯蓋與紙杯。

她說，節省下的杯身疊起來約有2000座101大樓的高度驚人，期待更多企業參與減塑減碳永續環境行列，也呼籲保護環境由每一個人做起而非只是大企業的責任，像這次環保永續杯減塑策略的大成功就是由每一位永續杯的使用者來共同完成。

她自詡為「環保小仙女」，以往拍戲在外，為了提神跟照顧自己，身上總帶3個環保以上的環保杯在身上，分別用來裝水、滴雞精和咖啡等，笑說因為要喝的東西有點多，這樣一天至少可以省掉5個紙杯、3個寶特瓶。

她也很少開冷氣，大多數時間只有用循環扇幫助房間空氣流通，到了晚上也只開自己活動區域的一盞小燈，她笑說最近剛好寫些東西，點一盞小小的燈很有情調又可以節能，一舉兩得。她防疫在家常看YouTube做菜節目，試著自己打理三餐，一方面自己下廚吃得健康又可以減少接觸機會，另一方面也希望減少叫外送產生的一次性餐盒、餐具的垃圾。