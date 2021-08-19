50多歲張先生，自述約3年前自覺右側的陰囊比左側大，但是沒有任何不適，便不以為意。最近因為疫情居家辦公，也減少外出，長時間宅在家，便購買了飛輪車在家運動。騎了1個多禮拜後，開始覺得右側的陰囊會不停的摩擦、碰撞，伴隨著疼痛感，走路時強烈不適，因此就醫。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，經觸診及超音波檢查發現陰囊大小約7.5公分X7公分X3公分，診斷為副睪囊腫合併陰囊水腫，建議先暫停激烈運動，穿著寬鬆衣物，倘若陰囊有摩擦破皮使用外用藥物防止感染，疫情和緩後以手術治療。

造成陰囊腫大的可能原因有，副睪囊腫、睪丸腫瘤、睪丸和副睪丸發炎、陰囊水腫，而此次的案例是因副睪囊腫引起陰囊腫大。副睪囊腫的發生原因，目前推測可能與感染或創傷有關，多發生於40歲以上男性，觸診時可摸到腫塊，超音波及透光檢查可見透明水囊。

症狀方面，平時陰囊偶有下墬感，部份人有壓痛、鼠蹊部不適，隨著囊腫的變大，陰囊也會腫大。周固說，位於生殖系統的囊腫常會讓人擔心影響生育能力，根據研究統計，罹患副睪囊腫者中，生育能力正常與不孕的比例接近，顯示沒有明確關聯。

周固指出，在排除其它引起陰囊腫大的因素後，確診為副睪囊腫定期追蹤即可，但當陰囊外觀明顯腫大影響生活，且有不適症狀時，應積極治療。治療方式以手術治療為主，術後2周便可恢復正常生活及運動。

●宅在家運動要當心！

近期多數人因防疫在家時間增長，適度的運動是必要的，但需挑選合適的運動，有副睪囊腫尚未治療者，建議以較和緩的運動為主。

周固提到，因為疫情許多人宅在家便開始找各種可在室內進行的運動，常見的跑步機、飛輪、跳繩……等，對於副睪囊腫大到引起陰囊腫大者，運動時腫大的陰囊反覆的摩擦周圍皮膚，易引起破皮發炎；倘運動過程中有碰撞可能引起出血感染、疼痛、腫大情況加劇，因此要更加注意。

最後周固提醒，由於引起陰囊腫大的原因眾多，也可能是疾病所造成，因此平時應定期自摸陰囊觀察大小有無改變、質地有無變硬、是否疼痛等，倘有變化儘早就醫鑑別診斷，即早治療。