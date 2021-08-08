東奧》歡迎東奧奪牌好手歸國 文姿云 黃筱雯光榮返台 17:222021/08/08 中時新聞網 林暐立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華健兒光榮返台(中時新聞網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是東京奧運最後一天，中華隊好手也結束了所有賽事，選手們也陸續返回國內，而就在今天拿下空手道銅牌、拳擊銅牌的文姿云和黃筱雯光榮返台，另外還有高爾夫女子代表隊徐薇淩、李旻，雖然她們未能奪牌，表現也值得大家讚許。 中華健兒光榮返台(中時新聞網) 訂閱影音： 中時新聞網 而下飛機後看到選手們都緊緊戴著口罩遵守防疫規範，並處理出境相關程序，在走道也能看到空服員拿著「歡迎歸國，您們最棒」的看板，表達熱烈歡迎之意，讓返台選手與有榮焉。相信她們出境後也會遇到熱情粉絲歡迎。 東奧》中華隊奪史上最佳成績 張少熙返台談去留：一切隨緣 東奧》中華隊2金4銀6銅 國光獎金發2.0855億元 #黃筱雯 #文姿云 #東奧 #即時報導 #中華點將錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》美國39金連3屆稱霸獎牌榜 大陸閉幕日金牌掛零 16:082021/08/08 體育 東奧》美國女排橫掃巴西 笑納隊史首面奧運金牌 14:032021/08/08 體育 東奧》洋人主播超愛林昀儒為他說中文 親曝兩人私下關係 11:302021/08/08 體育 東奧》俄國最美體操雙胞胎6連霸夢碎 吞敗摘銀淚崩了 10:262021/08/08 體育 東奧》肯亞馬拉松王二連霸 15歲賣牛奶買到第1雙跑鞋 17:352021/08/08 體育 東奧》中華隊奪史上最佳成績 張少熙返台談去留：一切隨緣 14:422021/08/08 體育 東奧》杜蘭特領軍擒法 美男籃4連霸 04:102021/08/08 焦點要聞 東奧》閉幕正值父親節 台中奧運國手齊聲謝父愛辛勞栽培 10:082021/08/08 體育 東奧》桌球金牌衛冕 馬龍：只要心懷熱愛永遠都是當打之年 11:142021/08/08 兩岸 東奧》跨屆55連勝！美國女籃射日摘金完成奧運7連霸 12:002021/08/08 體育 東奧》射鴿子、拔槍決鬥 奧運史最罕見的短命運動（上） 11:482021/08/08 體育 東奧》超狂2金4銀6銅 國光獎金發2億 04:102021/08/08 焦點要聞 東奧》東奧花費近4300億史上最貴 美媒揭賺最大贏家 11:322021/08/08 國際 體育熱門新聞 東奧》印度13億人為何金牌掛零？美媒分析原因 - 體育 東奧》美國39金連3屆稱霸獎牌榜 大陸閉幕日金牌掛零 - 體育 東奧》打贏戴資穎有多爽？陳雨菲獲贈2間千萬套房 - 體育 日本田徑正妹顏值太高爆紅 一躍胸下全空超養眼 - 體育 東奧》閉幕式隆重登場 中華隊14人出席陳傑擔任掌旗官 - 其他 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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