今天是東京奧運最後一天，中華隊好手也結束了所有賽事，選手們也陸續返回國內，而就在今天拿下空手道銅牌、拳擊銅牌的文姿云和黃筱雯光榮返台，另外還有高爾夫女子代表隊徐薇淩、李旻，雖然她們未能奪牌，表現也值得大家讚許。

中華健兒光榮返台(中時新聞網)

而下飛機後看到選手們都緊緊戴著口罩遵守防疫規範，並處理出境相關程序，在走道也能看到空服員拿著「歡迎歸國，您們最棒」的看板，表達熱烈歡迎之意，讓返台選手與有榮焉。相信她們出境後也會遇到熱情粉絲歡迎。