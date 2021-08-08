美國奧斯塔公司(Austal USA)發表了他們為美國海軍設計的新式輕型兩棲登陸戰艦（ Light Amphibious WarshipLAW），它的外型非常復古，與二戰時期的「開口笑」登陸艦很像。該公司表示，這種經典造型設計簡單易造，可以快速完成美國海軍提出的 35艘新型兩棲艦艇的要求。

「戰區」(The Drive：Warzone)報導，8月2日至4日舉行的「海洋與航空太空2021海事博覽會」(Sea Air Space 2021) 上，奧斯塔公司在展出了自己設計的兩棲登陸戰艦模型，它採用船首坡道和淺吃水設計，能夠快速接近海灘，並快速卸載貨物，這設計非常像二戰的登陸艦。不過該艦後半段則一片寬大的飛行甲板，可以起降直升機，這算是較符合現代風格的部分。

該公司表示，雖然這種設計的確讓人想起了二戰時期的登陸艦，但是他們也設計了許多符合現代戰爭的裝備，包括較強的自衛火力，在模型上可以看到前後設有快砲。

奧斯塔的登陸戰艦航程6400公里，無需加油，並且具有良好的耐波性，可以穿行海洋。透過後方的直升機平台，可以進行垂直運補與人員快速輸送。此外，該艦也能投放與收容無人機。

#NavyLeague #SeaAirSpace Day 2: @AustalUSA is prominently displaying their concept for the #LAW Light #Amphibious Warship. The Austal design features a bow ramp behind a fully-shaped bow as in classic WW2 LST Landing Ships. US Navy/Marine Corps aiming for a 2023 contract award pic.twitter.com/s0RP7S90Ph — Chris Cavas (@CavasShips) August 4 2021

該艦長約 390 英尺(118公尺)，排水量略低於5000 噸，體積頗大。據《海軍新聞》(Navy Times)報導，艙內空間約10500 平方英尺(約975平方公尺)的甲板空間，可容納各種車輛、人員和其他任務所需載荷。

奧斯塔公司為美國海軍承包了不少軍艦，包括獨立級瀕海作戰艦 (Indepandance Class LCS) 和先鋒級遠征快速運輸船(USNS Spearhead)。該公司目前的造艦合約，只剩獨立級4艘與先鋒級3艘，而且獨立級已經決定提早退役，因此他們自然會積極爭取新登陸艦的合約。

性能強大的「準航空母艦」-美利堅級攻擊突擊艦(USS America LHA-6)的造價約為 40 億美元，相對的，LAW會便宜的多。美國海軍計畫第1艘兩棲艦的價錢是 1.56億美元，量產之後單艦還可降至1.3 億美元。

美國海軍計劃購買24~35 艘新型兩棲艦艇，以維持海軍陸戰隊的登陸能量，如果一切按計劃進行，這些新戰艦的第一筆合約可能在 2023 財年確定，因此會在2022 財年提出預算案，並提撥1320 萬美元的研發資金。

無論美國海軍之後怎麼決定，似乎為因應海軍陸戰隊的改革，他們都會推出一種全新類型的兩棲艦艇，並且徹底改變海軍陸戰隊的作戰方式。