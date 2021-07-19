東京奧運中華代表團今(19日)搭乘華航包機出征，所有運動員都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌今晚雙雙道歉。但不少網友卻不買帳，紛紛湧入蔡英文臉書留言「建議官員游回來」、「如果連這種事情都需要總統親自來管理，那體育署及各賽事協會都可以廢掉了」。

台灣代表隊最大團前往日本參加東京奧運，今日以包機模式出發前往日本，全團共134人，卻爆出安排選手搭經濟艙的爭議，這一舉動令「世界球后」戴資穎都感到相當意外。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

總統蔡英文今(19日)在臉書表示，奧運代表團搭乘包機，已經抵達東京了。本來以為，可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝。沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。

蔡英文臉書網友留言。(圖/摘自 蔡英文臉書)

蔡英文說，她認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，她感到非常遺憾。蔡英文坦言，自己曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。

不過，蔡總統相關說法卻沒能讓網友滿意，不少人紛紛湧入臉書留言，「既然在商務艙養精蓄銳了，建議官員游回來」、「又是體育署」「如果連這種事情都需要總統親自來管理，那體育署以及各賽事協會都可以廢掉了」、「大家不要忘了一起幫搭商務艙的高級官員們加油喔」、「遺憾就算了？要有人負責吧！要有懲處吧？一句遺憾就想帶過？」。