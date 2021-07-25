以敢於向民進黨當權者嗆聲的國民黨台北市議員羅智強表示，自己的臉書已破118萬粉絲，想起一位網友對他的鼓勵，自己很感動，也很受激勵。面對執政者種種乖謬離譜的行徑，羅智強稱，會始終站在最前線制衡監督，無畏國家機器的圍剿，說出人民心中的話。

對於臉書粉絲破118萬，羅智強昨（24日）在臉書發文稱，有一臉友傳訊息告訴他，「我每天早上都等著強哥粉專更新，是我一天的精神糧食，看著強哥和民進黨周旋為人民出氣，真的很療癒」，看到這樣的訊息，羅智強感性表示，很感動，也很受激勵。

羅智強直言，面對執政者種種乖謬離譜的行徑，自己始終站在最前線制衡監督，無畏國家機器的圍剿，引來總統蔡英文御駕親征，府院黨集體抹黑，監察院來查水表，緑網軍全面霸凌，面對這一波又一波的攻擊，各位親愛的臉友們，用一個又一個的讚，給他最堅強的後盾，正所謂正道不孤，時間站在道理這邊，他只有謝謝、謝謝大家。

大批網友也在其po文底下留言表示，「力挺智強大力監督，不怕網軍側翼攻擊，我們一起扛」、「還是很為羅議員的人身安全擔憂，因為已成為某陣營的眼中釘，欲拔之而後快」、「國民黨少見戰將，希望有機會出頭」、「強哥加油，正道不孤，我們都是您最堅強的後盾」、「國民黨唯一剛鐵強！可惜國民黨欠缺此戰鬥力之人～辛苦了戰神」，藍委洪孟楷也在下方回應，「我是118萬分之一，也是與強哥堅守正道的戰友夥伴！強哥加油、大家加油」。