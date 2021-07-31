奧恰洛夫(左)在東奧銅牌戰擊退林昀儒。（季志翔攝）

年僅19歲的台灣桌球超級小將林昀儒昨(30日)晚出戰德國選手奧恰洛夫，這場銅牌之爭吸引了全台民眾的目光，雖然最後落敗，但世人已見證林昀儒的實力。國民黨立委許淑華昨對此在臉書上傳一張照片，並寫下「謝謝林昀儒讓我們看見運動的純粹」等文字，引發名網友按讚。

林昀儒昨與銅牌擦身而過，沒能幫老大哥莊智淵報2012年倫敦奧運銅牌戰落敗之仇。許淑華在臉書上傳的照片，內容寫著「謝謝林昀儒，讓我們看見比勝負更重要的事，運動的純粹」，引起不少網友認同。

許淑華貼文曝光後，截至今上午11時許已有1萬人按讚，不少人都紛紛留言寫下，「他真的很棒，帶給我們許多美好的時刻，我們繼續陪著他闖盪江湖吧」、「林同學會發光發熱的 為他加油 真的很棒」、「表現已是滿分」、「期待三年後巴黎奧運再創佳績」、「不久將來球王會讓你當，加油，繼續再加油」。

另外，在比賽結束後，林昀儒今凌晨也透過IG發出心聲，表示「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來」，「把所有的不甘心都轉化為明天的動力」。