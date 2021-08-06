一度深陷不倫醜聞的日本桌球天后福原愛，近日動作頻頻，先是以東京奧運桌球球評身分復出螢光幕，同時也開始大陸媒體訪問。繼昨日她哽咽談過去1年的痛苦後，陸媒《鳳凰衛視》又曝光一段福原愛專訪影片，福原愛除了以專業角度分析了奧運桌球女子決賽大陸隊對上日本隊的表現，同時也再一次地表達了對大陸網友的感謝，「沒有中國人沒有中國，真的就沒有今天的我。」

東京奧運女子桌球團體賽昨日進行金牌戰，最終由大陸隊以3比0擊敗日本，再度蟬聯金牌。福原愛也在賽後接受了大陸媒體專訪，她穿著一襲黑色上衣小露性感香肩，以專業的角度來評論這場精采對決，「今天這場球，還是中國隊準備的比較多吧。」不過她也特別提到，這次混雙賽事日本隊水谷隼與伊藤美誠拿下金牌，會讓日本選手有「原來我們奧運上也可以拿到金牌」的感覺，並成為手繼續努力的鼓勵與目標，也會讓大陸隊把日本隊看在眼裡。

福原愛接受陸媒專訪，再次感謝大陸網友對她支持。(取自微博)

福原愛也再次感謝大陸網友一直以來對她的支持與鼓勵，「真的非常非常感謝大家，真的是不管什麼樣的我，他們都是無條件地支持我，真的非常感動。」至於被問及未來是否會來大陸發展？福原愛表示，她一直都希望可以做到感謝大家，還給大家的一個東西，更提到她從小就是由大陸教練帶著長大，也去大陸訓練，直言：「沒有中國人沒有中國，真的就沒有今天的我。」強調自己會用一輩子來還大陸網友這份愛。

福原愛這番發言也讓陸網友感動爆棚，紛紛留言讚爆「東北口音回來了 台灣腔徹底沒有了」、「竟然看哭了 真實的感情不需要太多裝飾」、「形容詞和句尾加入台灣音了，不過真情流露時還是情不自禁東北話」、「越來越漂亮了」，大讚福原愛EQ高又會說話，不愧是大家從小疼到大的桌球女神。