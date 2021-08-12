藝人吳鳳從土耳其來台發展，和老婆陳錦玉（Rynne）結婚後，育有兩個可愛女兒，也時常在臉書與網友分享育兒經，他透露最近女兒瘋狂愛上柯基，但並不會因此讓她飼養寵物，強調：「想要孩子大一點，會負責任的時候再決定要不要養」。

吳鳳表示女兒最近愛上柯基，而且不是一般的愛而已，除了從早到晚不斷詢問：「我的柯基呢？我要親柯基，我要抱柯基，柯基很愛我」之外，出門只要發現有人遛柯基，就為邊跑邊喊著：「柯基！我的柯基！我愛你！」但不會為了女兒喜歡而去養狗，主要還是會等孩子大一點之後，自己會負責任時再決定要不要養。

吳鳳表示就算養狗，也會以領養代替購買，畢竟看過有些飼主只養一下子，就把狗丟在外面，無疑給人相當不好的示範，因此目前只打算讓女兒跟外面的狗交流，還沒有打算要飼養，畢竟這是一輩子的責任，但眼見孩子對狗的熱愛跟尊重，坦言還是感到非常開心。

對於吳鳳教育女兒養寵物的觀念，讓許多網友贊同不已，紛紛留言：「對生命的尊重，他們是家人，不是物品，是一輩子的責任，給他一個溫暖的家」、「千萬不要急，養狗先要能接受養狗的10大缺點再養」、「先問一下對方飼主再靠近，比較敏感的狗，沒辦法接受有人追過來的行為」、「孩子就是在養寵物成長過程中學習負責任」。