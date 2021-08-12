資深藝人曹西平，日前表示演藝圈很多人都只會做表面工夫，更不諱言「沒有錢人家都會瞧不起你」，道出已看盡人情冷暖，稍早又再度表示只要過的不好，許多人馬上就會斷了聯繫，讓他語帶無奈表示：「大家不要演了吧」。

曹西平表示只要對外表示自己過的不好，許多人便會自動斷絕聯繫，雖然談錢顯得俗氣，但沒有錢真的萬萬不能，不論哪種行業都不例外，畢竟這個社會就是如此現實，尤其在演藝圈更是要過的體面風光，除了要吃好住好之外，買東西更要大手筆花錢買，這才是外界認為的「藝人」，也讓許多藝人喜歡打腫臉充胖子，過的不好卻要假裝過得很好，不禁感概：「自卑感作祟怕人家瞧不起你」。

曹西平表示許多藝人紅了後，便開始炫富忘了昔日借錢過活的苦日子，這時候雖會受到眾人愛戴，也是因為有錢大家才會拚命巴結討好，等到哪天跌到谷底之後，才會看清誰才是真正的朋友，最後更撂下狠話：「不要把自己看得太高，畢竟土雞永遠當不了洋雞」。

對此，網友紛紛回應：「真正的朋友是患難與共，不會因為沒錢就看不起我」、「用錢衡量他人的人還是少接觸為妙，過自己想要的才是最快樂的人生」、「只要沒錢就沒人會主動聯絡了，就算是親兄弟姐妹也一樣」、「開口閉口都是錢很俗氣，但每天工作就是為了俗氣的東西」。