【LIVE直播】罷免林昶佐一階火速成案 鍾小平喊二階拚35000份連署書 ｜2021.08.12

中選會10日宣布，由無黨籍市議員鍾小平等人發動、鄭大平領銜的台北市中正萬華區（第5選舉區）立委林昶佐罷免案，經查對名冊後符合法定提議人數，依法宣告成立。鍾小平表示，因為他們有在地的力量，加上林昶佐引爆萬華的憤怒，所以才能這麼快就成案，他更喊出第2階段要拚3萬5千份連署書，並狠嗆林昶佐，萬華疫情這麼嚴重，被指為疫情發源地，他身為在地唯一的立委，竟只打了幾通電話就認為自己對當地有貢獻，「當立委可沒這麼簡單！」

鍾小平今(12)日受訪時表示，萬華曾經是台灣最繁華的地方，但現在沒落了，「我們怨我們恨，我們緬懷過去，萬華有一股怨，被林昶佐引爆了，萬華這麼苦了，還被誣賴是破口，萬華會生出病毒嗎？是3+11讓英國變種病毒進來台灣，傳染到萬華」。

鍾小平指出，萬華這段期間受到了無數的委屈，但林昶佐卻從未做出讓當地人有感的作為，就連鍾小平他們都花錢捐贈酒精，卻聽說林昶佐只是打了幾通電話「關心」，這讓鍾小平相當氣憤，怒轟「當立委可沒有這麼簡單！」

而目前除了鍾小平這組人外，還有另外一組人馬正在進行林昶佐的罷免案；鍾小平直言，兄弟登山、各自努力，但目前他的這組人的第一階段連署已經通過，鍾小平相當歡迎另一組人馬在任何時候加入他們的連署團隊；而鍾小平也強調，他們有陸軍、有在地的力量，相信自己這組罷免團隊可以順利通過第二階段的連署。