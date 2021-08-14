台灣受新冠肺炎疫情影響，經濟大受衝擊，行政院規畫免費領振興五倍券，嘉義縣長翁章梁表示，感謝行政院長蘇貞昌聽取民意，讓大家不用繳1000元就能領振興券，嘉縣目前正在研擬相關方案及補助鼓勵在地消費。

翁章梁表示，嘉義縣會針對這次疫情受害最嚴重的旅宿跟餐飲提出強化的振興計畫，去年的三倍券有摸彩，今年也會有，另，若廠商收越多振興券縣府會有相對的補助，希望廠商能提出振興方案吸引消費者到嘉義消費，希望嘉縣縣民可以把所有的振興券花在嘉義，詳細方案還在研議中。