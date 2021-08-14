政院擬規劃五倍券免費領 嘉義縣長：研議方案鼓勵在地消費 11:132021/08/14 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣長翁章梁今天表示相關鼓勵在地消費方案目前正在研擬中。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣受新冠肺炎疫情影響，經濟大受衝擊，行政院規畫免費領振興五倍券，嘉義縣長翁章梁表示，感謝行政院長蘇貞昌聽取民意，讓大家不用繳1000元就能領振興券，嘉縣目前正在研擬相關方案及補助鼓勵在地消費。 翁章梁表示，嘉義縣會針對這次疫情受害最嚴重的旅宿跟餐飲提出強化的振興計畫，去年的三倍券有摸彩，今年也會有，另，若廠商收越多振興券縣府會有相對的補助，希望廠商能提出振興方案吸引消費者到嘉義消費，希望嘉縣縣民可以把所有的振興券花在嘉義，詳細方案還在研議中。 急轉彎 全民領五倍券 免付一千 今年經濟成長 上修至5.88％ #翁章梁 #消費 #振興券 #免費 #鼓勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚高端 蔡政府真用心 04:102021/08/14 時論廣場 攜手百貨賣場 竹市府推5倍券加碼優惠 04:102021/08/14 地方新聞 郵局調查意願 員工憂被迫打高端 04:102021/08/14 焦點要聞 減稅利多 基本生活費 提高至19.2萬元 04:102021/08/14 財經要聞 盛夏七夕逛基隆 6商家祭浪漫優惠等你來 11:582021/08/14 寶島 廣達Q2毛利率攀高 營運逐季揚 04:102021/08/14 財經要聞 五倍券還不夠 一次搞懂全台各縣市「加碼振興」進度 11:552021/08/14 政治 大安區知名甜點店爆確診足跡 北市衛生局證實「曾有個案外帶」 09:312021/08/14 生活 徐思文快評》蘇貞昌忘了誰是老大 10:222021/08/14 快評 五倍券改了 綠營「這些人」昔轟馬英九消費券 自打臉說詞曝光 09:592021/08/14 政治 繳稅繳滿 沒紓困沒疫苗 中產階級嗆小英 04:102021/08/14 焦點要聞 生活熱門新聞 沒疫苗打！莫德納向南韓道歉 陳時中曾這麼說 - 生活 雷雨連發！今午後再炸 「隨機淹水」機率曝 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 紅衣男孩詭異現身路中央 駕駛崩潰尖叫、上千網友嚇歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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