阿富汗內部情勢引發國際高度關注，資深媒體人趙少康日前拿阿富汗變天比喻台灣，問總統蔡英文，如果台灣遇兵臨城下，會選擇走人或拚到最後；民進黨則反批1949年是國民黨敗逃到台灣。對此，台北市議員徐巧芯質疑，民進黨有打過一場仗嗎？每天嘴砲治國，且連疫苗，官員都跟人民搶打，如果真的開戰，那一架軍機會坐什麼樣的人？你、我，還是民進黨的高官？

徐巧芯昨在《新聞大白話》節目中提到，阿富汗一出事，民進黨馬上拿1949年的國民黨來比喻，連這個都要扯國民黨，不覺得很奇怪嗎？跟國民黨有什麼關係？民進黨可以說，將台灣比喻成阿富汗類比不同，但卻把發生在1949年的事情跟2021年比較，整個邏輯非常矛盾。

「民進黨有打過一場仗嗎？有幫中華民國打過一場仗嗎？每天嘴砲治國。」徐巧芯表示，自己的外公跟著國民政府一起撤退到台灣，打了八二三砲戰，在最前線，外公的弟弟也在戰爭中喪生，我們的國軍替中華民國守住共產黨對台灣的侵略，不感謝也就算了，當時年金改革，民進黨把所有軍人講成「拿納稅人的錢的米蟲」，現在出事了，民進黨就開始說自己多重視軍人，這種雙重標準，軍人們、國民們，真的聽得下去嗎？

阿富汗政府軍棄械投降，美軍被迫倉皇撤退，驚慌失措的喀布爾擠進美國軍機逃離阿富汗。（圖／路透)

徐巧芯接著說，林昶佐有當兵嗎？陳柏惟有當兵嗎？而她曾提出，既然兩岸緊張，年輕人要當兵，恢復徵兵制、女性也要當兵，效法以色列全民皆兵，但民進黨怕得罪年輕人。

徐巧芯強調，不是在比較阿富汗會不會等於台灣，可是美國總統拜登講得很清楚，「阿富汗自己的仗自己打」，這句話不會因為是阿富汗或是台灣有不同，未來若兩岸開戰，美國一樣出資金、武器，可是你在前線保家衛國、為同胞犧牲的當然是台灣人，所以沒有人說不能跟美國合作、不信任美國，但不要有不切實際的想像。

至於曾說拿掃帚戰到最後一刻的行政院長蘇貞昌，徐巧芯認為，也只是開玩笑而已，畢竟連打疫苗，第二類政府官員都搶著打，打得比人民還快，能夠相信如果今天真的作戰，他們不會跑嗎？疫苗而已，都搞成這樣，如果今天真的開戰，「你覺得那一架飛機，假設台灣跟阿富汗一樣好了，那一架C-17會坐什麼樣的人？會坐你？會坐我？會坐你們的家人嗎？還是坐民進黨的高官？大家自己想一想吧」。