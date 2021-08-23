今天是823砲戰63周年紀念日，總統蔡英文選在今天接種高端疫苗，未前往金門紀念，被前台北市長郝龍斌批評是錯誤示範，面對國民黨的批評，蔡英文在臉書發文強調，「一黨一派無法抵禦外侮，同心協力才能守護國家」。對此，台灣民眾黨立委蔡璧如質疑，「在823炮戰紀念日的今天，台灣內部充滿『認知作戰』，如何團結一心守護自己的家園？」。

民眾黨立委蔡壁如。(圖/取自蔡壁如臉書)

蔡璧如今(23日)表示，她雖然不是軍人，但她要向當年拚死保家衛國的國軍前線將士，致上最高的敬意，看到金門當年在44天內，被共軍47萬發的砲彈砲轟，是人類有史以來最為慘烈的砲戰紀錄，國軍還能守住，已贏得世人的尊敬。

蔡璧如續指，同年10月，美國國務卿訪台，並且簽署發表「中美聯合公報」，堅定協防台灣的決心…同時也讓她想起最近美國從阿富汗撤軍。美國總統拜登說，從阿富汗撤軍的理由是「美軍不能、也不應該在一場阿富汗軍隊不願意為自己而戰的戰爭中，戰鬥或死去」。

蔡璧如直言，換句話說，「就是當你都不想保護自己了，我為什麼要保護你？」拜登又說，做為美國總統的責任就是不要以武力介入國際問題，而把自己的人民暴露於危險之中。

拜登相關說法與美軍撤兵阿富汗，讓蔡壁如有感而發表示，在823砲戰紀念日的今天，她想問「總統蔡英文，從上任至今，總統做過什麼是有助於凝聚社會的共識與團結、或是讓台灣更好的事？」，蔡壁如坦言，她看到現在的台灣內部，充滿各式各樣的「認知作戰」，族群愈來愈分裂、世代之間愈來愈衝突，就連疫苗的接種，都有階級的劃分與對立。她想再度請問蔡總統「充滿對立的社會，如何團結一心守護自己的家園？」。