新冠肺炎今天本土病例「＋13」，蔡英文總統表示，這說明了疫情變化仍多，我們絕不能大意。嚴峻的國際疫情也告訴我們，如果不夠小心，疫情隨時可能再次爆發！呼籲從中央到地方，從執政黨到在野黨，都應該繼續上緊發條，全力延續得來不易的防疫成果。

蔡英文在臉書表示，這陣子大家逐漸恢復外出逛街、用餐的生活節奏，也給做生意的商家帶來幫助。不過，病毒難纏，社區中依然可能存在著威脅，嚴峻的國際疫情也告訴我們，如果不夠小心，疫情隨時可能再次爆發！

她呼籲從中央到地方，從執政黨到在野黨，都應該繼續上緊發條，全力延續得來不易的防疫成果。她也拜託大家互相提醒：「不論你是不是已經打過疫苗，外出都務必遵守防疫指引，戴口罩、勤洗手、落實實聯制、保持社交距離，才能一起守住台灣的疫情防線！」

今天傍晚，捷克捐贈的3萬劑Moderna疫苗即將抵達台灣。蔡英文也再次謝謝捷克的好朋友，希望台灣、捷克都能持續在疫情中站穩腳步，也持續透過「善的循環」，為國際防疫帶來貢獻！