長榮兩機師確診，其中一人趴趴走，最遠甚至跑到高雄。中央流行疫情指揮中心今發布「疫情警示簡訊」，對象為全台110萬人。卻有網友納悶，他已經在家待業一個月，這一個月都沒有出門，居然也收到簡訊，「機師是跑來我家嗎」？

長榮機師「突破性感染」，其中案16119曾驅車南下高雄，到過一間國術館；案16120自主管理期間違規外出吃飯，還跑去診所就醫。指揮中心今發布警示簡訊，提醒收到簡訊的民眾留意身體狀況。

但因為發放對象廣達110萬人，許多人都會收到簡訊，連不太相干的都有份。P姓網友表示，他因暫時沒有工作，待在租屋處一個月了，這段時間只去過附近的超商，完全沒有出遠門，竟然也收到簡訊，不禁自嘲「機師是不是來過我家」。

一名女網友也說，她於8月11日去過桃園，可是簡訊區間從8月13日起算，結果她也收到了，懷疑「簡訊系統是不是亂發一通啊」。