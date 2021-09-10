陳零九、婁峻碩和黃偉晉10日出席「2021關懷浪浪計畫-浪愛更長久」公益記者會，3人因疫情自5月底後都沒見過面、只透過線上互動，昨總算碰面坦言興奮，但也發現陳零九瘦了約4公斤；陳零九坦言新冠肺炎病癒後出現自律神經失調，看了身心科、嘗試中醫及電療，還打算請小賴帶他去「收驚」。

陳零九自認目前身體狀況恢復6、7成，「我食慾一直都滿好的，但我的身體會處於比較警戒的狀態，前陣子睡不太好，會心悸或者突然呼吸不到而嚇醒」；他回憶在防疫旅館期間最煎熬，當時因疏忽染疫導致輿論壓力，又擔心傳染給身邊的夥伴，所幸女友不離不棄，還發文為他加油。

如今他病後尚未痊癒，女友依舊陪在身旁，共渡低潮後會否動念想婚？陳零九說：「我現在這時間適合嗎？這件事我們討論過也想法一致，就是順其自然，現在過得很開心，沒必要為了名分就去登記，讓關係有什麼變化。」因疫情影響而延期的「五堅情」小巨蛋演唱會，新的開唱時間仍未確定，但他們下周會先推出全新音樂作品。