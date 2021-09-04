總統蔡英文4日南下高雄，市長陳其邁陪同蔡英文前往鳳山視察水資源中心，蔡英文致詞時表示，穩定供水是國家整體最重要的政策，也是產業跟民生中最重要的議題，所以北高雄正在規畫興建的2座再生水廠，相信行政院會給予最大的支持。

蔡英文指出，面對極端氣候的挑戰，是台灣非常重要的議題，國內才剛結束百年大旱，就又來了非常極端的降雨，造成嚴重水災，旱災對台灣來講是對產業、民生非常重要的議題，在她執政初期，就把解決全台灣缺水的問題，列為執政優先項目，在推動前瞻基礎建設計畫一段時間後，也開始看到成效。

蔡英文表示，高雄在前市長陳菊的帶領之下，開啟了鳳山水資源再生水廠的計畫，而臨海再生水廠也已經有98％完成率，短時間內完工後就會投入供水，另外，還有2個再生水廠也正在規畫當中，她相信行政院一定會給予支持，因為穩定供水是整體國家最重要的政策，也是國內產業跟民生最重要的議題。

陳其邁表示，高雄總共有1座再生水廠已經完工，1座即將完工，2座正在規畫興建，規畫興建中的2座再生水廠都在北高雄，分別是橋頭再生水廠及楠梓再生水廠，橋頭再生水廠主要供應橋頭科學園區，還有周邊的產業園區，而未來中油汙染整治後，將規畫成為最完整的半導體產業聚落，需要穩定供應工業用水，就由楠梓再生水廠提供。

陳其邁強調，高雄採取多元的供水管道，包括伏流水、地下水井及配合中央南化水庫跟曾文水庫的聯通管路計畫，他相信高雄市未來在產業投資部分，除了有穩定的電力供應、充沛的人才資源，加上穩定的水源供應，一定會是最好的投資地方。