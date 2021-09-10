今年以來美國的天然氣價格已經翻漲1倍，且預計還會進一步走高，將導致部分消費者冬季取暖的費用增加，也將推升電力公司成本。

美國的天然氣資源豐富，且多年來價格一直相當低廉，因此今年的價格飛漲格外讓人吃驚。天然氣價格大漲亦帶動相關股如EQT、Range Resources、Cabot Oil and Gas和Antero Resources股價走高。

在期貨市場，天然氣10月合約已漲破每百萬英熱單位（mmBtu）5美元大關，為2014年2月以來首見。

金融服務公司Again Capital合夥人John Kilduff表示：「多年來我們從未有過天然氣供應吃緊，今年我們正在注意這一點」。

美國的天然氣價格已經陷入供應減少、需求持續升高的完美風暴中。價格上漲，首先是美國各地出現前所未見的高溫，因此在關鍵的夏季挹注期間，為冬季儲存的天然氣減少。如果再加上天氣異常寒冷，則天然氣價格可能漲更多。

高盛分析師表示，如果今年冬天特別冷，那麼天然氣價格可能持續走高，不排除再翻漲1倍，升至10美元/mmBtu，創下2008年以來的13年新高。

金融服務公司Again Capital合夥人Kilduff表示，現在公用事業將支付更多費用，消費者也是。你可能很容易就看到天然氣價格漲到6美元，甚至漲到8～10美元，只要今年初冬天氣寒冷，就會帶動天然氣價格進一步走高。

天然氣價格的上漲壓力是全球性的。因為美國是天然氣出口大國，因此現在北美地區的價格上漲，更多是受到其它市場的價格影響。

液態天然氣出口業者Cheniere Energy表示，世界各國和各地企業都認為天然氣是乾淨能源的首選燃料，導致需求暴增。

颶風「艾達」（Ida）亦造成美國的天然氣產量減少，目前墨西哥灣高達77.3%的天然氣產能尚未恢復。

此外，美國拜登政府正在推動可再生能源發展計畫，預計到2050年，太陽能將供應美國近一半的電力。但這也表示在未來幾年內，天然氣仍將是美國重要的燃料來源，亦導致天然氣價格飆升。美國能源情報署（EIA）在其短期展望報告中指出，2021年天然氣將提供美國35%的發電量，到2022年這個占比約為34%。