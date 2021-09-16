信大(1109)於大陸主要營運區域在華東地區，華東水泥報價的回升時間及幅度居前，法人預期，今年下半年獲利可望逐季走升，今日股價開高走高，漲幅在2%以上，成為水泥類股的領頭羊。

信大水泥2021年上半年大陸區營收占比達64%、台灣區占比則為36%。信大在大陸水泥廠位於江蘇省，屬於華東地區，當地水泥價在7月22日正式落底反彈向上，可望有利推升第4季旺季的表現。水泥庫容比在8月中下旬也正式至60%，顯示水泥業漸漸走出困局，外加產業旺季來臨，水泥價將易漲難跌。

在台灣方面，2021年台灣水泥及熟料銷售目標在77萬噸，而上半年銷售已達42萬噸，目前國內水泥市場沒有像中國大陸受疫情影響大，因此，今年國內銷售數字有機會超過77萬噸目標。

10月起，台灣和中國大陸將迎接水泥旺季的到來，加上各地推動基礎建設及房地產投資等，水泥需求及價格都可望上漲，加上供給側改革、錯峰限產等措施抑制水泥總產量，預期價格可望逐步回升，中國大陸水泥銷售於未來3~4個月可以追趕上今年銷售目標222萬噸。