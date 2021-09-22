在等待美國聯準會有最新消息傳出之前，22日日股收在兩周最低。日經跌200.31點或0.67%，收29,639.4點。東證指數跌21點或1.02%，收2,043.55，雙雙均創6日以來最低。

中國大陸恒大集團主要子公司恒大地產表示，將支付23日到期的部分債券利息後，日經指數一度出現止跌跡象。

Tachibana證券認為，在21日日經失守3萬大關後，大盤雖一度反彈但還是未能重回3萬點。因為，市場關心美國聯準會對利率最新看法，是否在2021年底前就會開始縮減購債規模。

23日，因適逢秋分日故日股休市1天，24日正常交易。

大貿易商社走弱並下挫2.37%，東證30大核心股當中伊藤忠商事表現最差，跌幅為4.08%，三井物產也跌2.86%。同時，機械製造商走低，大金工業跌2.94%。

瑞穗金控跌1.22%，因近日一再傳出系統出狀況，日本主管機關表示，將監督瑞穗的系統管理。

三菱日聯金融集團漲1.42%，因日前表示將以80億美元脫手MUFG聯合銀行，進而退出在美國的零售銀行業務。

大型股表現不錯，軟銀漲1.9%，迅銷漲1.78%，任天堂也漲1.1%。