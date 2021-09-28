永大(1507)大股東日立正式在永大董事會上決議通過股份轉換案，日立將以每股現金新台幣65.1元為對價進行此次股份轉換案，永大預計今年11月16日召開股東臨時會，待股東決議通過後，擬向證券交易所申請股票終止上市，並向金管會申請停止公開發行，亦將依據適用規定辦理下市。

永大在大股東日立目前持有71.11%永大股權，已經越過私有化門檻，也正式在永大董事會上決議通過股份轉換案，日立將以每股現金新台幣65.1元為對價，進行本次股份轉換案，以昨日收盤價計算溢價12.82%，等於日立將再出資77.26億元對永大進行股份轉換。

日立在2019年3月首次以60元收購永大，後來加碼到65元，當時總計斥資74億元，不過在臨股會中敗陣；後來在2020年10月再以每股72元總計29.57億元，取得關鍵性的10％股權，一舉將持股過半，今年陸續再從OTIS及寶佳手中，每股67元花費55億元，將持有的股權提升到71.11％，估計永大私有化，日立總共花費超過235億元。

永大預計今年11月16日召開股東臨時會投票表決此一議案，待股東決議通過後，擬向台灣證券交易所申請股票終止上市，並向金管會申請停止公開發行，亦將依據適用規定辦理下市，永大也正式完成私有化。

寶佳在失去經營權後不再戀棧，股東常會前持續出脫手中股權，至今年股東會停止過戶前持股降至7.8％。寶佳取得永大成本在40幾元，出場的價格都在65元以上，加計這兩年的配息，雖然失去經營權，但投報率相當不錯，失了面子卻贏了裡子。