在內地假期休市下，港股周一依舊開市。美股上周五齊漲，仍無助於港股開低走低，午後維持在500點跌幅。今日成交金額約在1132億港元。

周一香港恆生指數收跌539.27點或2.19%，為24036.37點。國企股(H股)跌205.19點或2.35%，為8521.19點。

中國恆大和恆大物業周一無預警停牌；廣東地產巨頭和政府支持的合生創展也停牌。市場傳出合生創展將出手收購恆大物業51%股份和控制權，也將回饋給恆大約200多億港元，對恆大務業的估值約在400億港元。

恆大系的恆大汽車大漲29%，報3.9港元；恆騰網絡漲9.5%，報2.53港元。

藥品生物股跌5.9%。開拓藥業跌25%；康希諾跌23%；嘉和生物跌19%。

阿里巴巴大跌3.7%，報137港元。阿里遭花旗和大和下調目標價。另外外電報導國際組織ICIJ揭露潘朵拉文件(Pandora papers)，顯示阿里大股東透過多家境外公司進行與阿里有關交易。

騰訊跌0.95%，報457港元。