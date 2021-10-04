據大陸財聯社引述知情人士透露，合生創展擬收購恒大物業約51％股份，獲得恒大物業控股權，預估交易金額或超過400億港元。4日港股盤前，中國恒大、恒大物業短暫停牌。

同時合生創展4日早上也宣佈短暫停牌，以待刊發有關公司一項主要交易的公告。該公司指出，在該交易下同意收購一家在聯交所上市公司的股份，以及與此有關的一項公司，可能要根據香港收購及合併守則而對目標公司股份提出的強制要約。