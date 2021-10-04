合生創展擬收購恒大物業約51％股份 交易或逾400億港元 12:022021/10/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恒大集團。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸財聯社引述知情人士透露，合生創展擬收購恒大物業約51％股份，獲得恒大物業控股權，預估交易金額或超過400億港元。4日港股盤前，中國恒大、恒大物業短暫停牌。 同時合生創展4日早上也宣佈短暫停牌，以待刊發有關公司一項主要交易的公告。該公司指出，在該交易下同意收購一家在聯交所上市公司的股份，以及與此有關的一項公司，可能要根據香港收購及合併守則而對目標公司股份提出的強制要約。 合生創展傳斥資400億港元 收購恒大物業51％股份 港股開市 中國恆大、恆大物業無預警停牌 #收購 #恒大 #物業 #合生 #創展擬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市SBIR挹注研發動能 創逾28億產值 04:102021/10/04 地方新聞 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 10:132021/10/04 財經 聯想集團漲7.5％ 科創板上市獲受理 10:582021/10/04 財經 六大壽險前9月獲利 再攀高峰 04:102021/10/04 金融．稅務 中國恒大、恒大物業停牌 地方政府清理恒大資產、確保交房 09:542021/10/04 兩岸 Moneybook業務擴及企業客戶 更名麻布數據科技 11:532021/10/04 財經 中國恒大、恒大物業停牌 恒大汽車轉跌 10:582021/10/04 財經 《國際產業》CD＆R近百億美元收購價 贏得Morrisons超市芳心 10:362021/10/04 財經 亞銳士獲利靚 成功轉骨 04:102021/10/04 證券．權證 《國際產業》全球海運長約價 仍有高峰 08:202021/10/04 財經 15檔法人逆勢買 進場撿便宜 04:102021/10/04 證券．權證 兩岸熱門新聞 華人曾在這裡建立共和國 立國百年、四個台灣大 - 兩岸 陸晶片生產關鍵性原材料量產 官媒：卡脖子難題重大突破 - 兩岸 深圳二手房成交量跌回「1字頭」 12年來第一次 - 兩岸 - 旺報 抗美電影大陸熱映 再激發愛國心 - 焦點新聞 - 旺報 俄國伸援手 對中國輸電量增1倍 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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