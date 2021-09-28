南韓股市收跌逾1%；投資人因對新冠病例數上揚的擔憂，拋售科技股。韓元明顯下跌。

周二南韓KOSPI指數收跌35.72點或1.14%，為3097.92點。交易量來到溫和的8億8195萬股，和14.38兆韓元(約121億美元)成交金額。

機構投資人賣超552億韓元；散戶賣超5599億韓元；外資淨買106億韓元。

韓股也追蹤華爾街隔夜的下挫，開盤就疲軟。美國國債殖利率的上升，打擊了科技股，也對南韓當地市場和科技股產生影響。

南韓上周為連續假期，單日確診數飆升，也衝擊投資人信心。

三星電子跌1.8%，報7.63萬韓元；SK海力士跌0.96%，報10.35萬韓元。

入口網站營運商Naver跌2.61%；通訊軟體巨頭Kakao跌2.08%。

樂金化學逆勢上漲0.78%，報77.6萬韓元；電池製造商SK創新上漲3.78%，報26.1萬韓元。SK創新表示，將與福特一起在美國建設三座電動車電池工廠。