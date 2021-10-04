由於日本新政府尚未組閣完全，加上中國恆大債務危機似乎又有擴大跡象，4日早盤結束時，日經指數收28,497.57點，跌273.5點或0.95%。東證收1,974.19點，跌12.12點或0.61%。盤中，科技股與航運股領跌。

松井證券認為，大盤來到最高點時立即下殺，這是獲利了結典型走法。市場現在需觀察3個面向，像是中國經濟成長減緩，以及美國政府預算上限問題。同時，日本新政府的貨幣政策，應該也不會像以前安倍經濟學時的那樣。

目前，恒大財務危機繼續讓市場對中國經濟成長有雜音，至於拜登政府龐大支出法案，後市發展尚不明朗。日本即將上任的首相岸田文雄，對投資人來說還是個生面孔。

晶片機設備製造商東京威力科創重挫3.21%，軟銀跌2.52%，機器人製造業者發那科也跌3.91%。

運輸相關族群暴跌8.24%，川崎汽船跌8.59%。

上周，日本取消緊急措施實施後，百貨業者上漲，三越伊勢丹漲4.55%，J.Front Retailing漲4.39%，高島屋也漲3.86%。另外，航空公司同步漲2.49%。