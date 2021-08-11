知名作家九把刀今（11日）在臉書寫下長文，悲痛透露岳母打完AZ疫苗4天後，不幸過世。而九把刀在文中也提到，他有一段時間惹怒岳母，遭對方嚴厲責備「幾個月後還鍥而不捨寫了上千字的簡訊痛罵我，令我感到無比羞愧」，而九把刀也提到，岳母後來決定接納他「就是全心全意」，長文惹哭全網。

九把刀在2014年爆發與主播周亭羽的三角戀，引發外界熱議，九把刀為此開記者會道歉，事後兩人戀情修成正果，在2017年結婚，並育有一女。而在九把刀今天發出的悼念岳母長文中，他則提到「後來我很不好，拖累亭跟我一起承受風雨」，之後他硬著頭皮面對岳母「她嚴厲地責備我，說了很重的話，幾個月後還鍥而不捨寫了上千字的簡訊痛罵我，令我感到無比羞愧」，九把刀感嘆，還以為永遠都不會喜歡彼此。

疼愛女兒的周媽媽，最後決定接納周亭羽最愛的男人，九把刀感性說：「當有一天媽媽忽然決定接納我時，就是全心全意」，會做他最愛的烤鰻魚跟照燒羊小排，甚至努力看了九把刀的小說「唉真的是很感謝媽媽的不嫌棄」。

未料，岳母卻已離開人世，九把刀感性說：「媽媽是一個快樂的人，因為媽媽身邊的人都很快樂，我們聚在一起折蓮花聊媽媽的時候，都在笑」，最後，九把刀說：「快樂的媽媽57歲離開了這個世界。我愛妳媽媽，謝謝妳給了我們這麼多的愛，跟魔性的笑聲。」