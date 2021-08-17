衛福部長陳時中昨日宣布，聯亞疫苗EUA（緊急使用授權）不通過，食藥署吳秀梅也解釋，聯亞的中和抗體數據與AZ外部對照組相比，未達到食藥署訂定的EUA療效評估標準，因此不予通過EUA。一名自稱是計量博士的網友直言，聯亞沒通過EUA，完全在意料之中，「只是在結果出爐之前，沒人敢說而已」。

一名自稱是計量博士的網友昨（17）日在臉書粉專《水鏡政經學院》表示，自己對國產疫苗品牌沒有特別偏好，但聯亞未通過EUA完全在意料之中，若把高端及聯亞的數據及審查結果攤開來看，高端就是會過，聯亞就是不會過，「只是結果出爐前，大家不敢說而已」。

該名網友分析，從數據來看，高端的中和抗體效價為662，信賴區間（CI）95%，下限是628.7、聯亞的中和效價為102.3。根據食藥署公布高端疫苗專案製造來看，高端的中和抗體效價有95%，是AZ的3.4倍，也就是AZ的中和抗體效價換算起來約628.7/3.4=184.9。

通過EUA的首要條件為疫苗的中和抗體幾何平均效價比值，在95％的信賴區間下限大於0.67，以及血清反應比率在95％的信賴區間下限大於50％，即可被認為成功。因此將AZ的中和抗體效價184.9乘上0.67，結果為123.88，意即疫苗平均的中和抗體效價須達到123.88，但從聯亞二期數據出爐，到高端通過EUA，大致就可推估聯亞過不了。

最後，該名網友說，雖然有點遺憾，希望聯亞在印度的三期可以順利過關，或是用變種株發展次世代疫苗，挑戰台灣的EUA。

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