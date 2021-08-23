為了維護跑道地面乾淨清潔，強化機場飛安，機場公司公開邀請國內外廠商參與「跑道自動異物偵測系統（Foreign Object Debris FOD）」設備的概念驗證（Proof of Concept POC）測試，23日在桃園機場第二航廈舉行說明會，共接到18家業者報名，針對測試標準、設備需求、場地規劃等資訊，公開交換意見。機場公司也邀請財團法人工業技術研究院、財團法人資訊工業策進會，以及航空、資通訊相關領域專家學者提供指導意見，藉由公開、透明的方式，實地驗證評估適合桃園機場的最佳策略方案，作為未來採購參考。

桃機公司總經理但昭璧指出，身為機場經營者，安全是桃機公司經營的最核心價值，一直以最高標準、最嚴謹程序落實飛安各項作業，尤其桃園國際機場是東亞重要空運樞紐，全天候運作繁忙，因此確保飛安及兼顧營運效率很重要。現今科技日新月異，期望透過這次說明會吸收業界新科技與實務經驗，透過自動化技術監測跑道道面異物狀況，強化飛安管理，提高道面檢測可信度，同時也降低因跑道異物所造成之航班延誤及營運損失風險。

桃機公司表示，桃園國際機場的道面巡檢作業，係與全球各機場相同，均依據國際民航組織（ICAO）第14號附約與民用航空局作業規範定期巡檢跑、滑道，更建立聯合巡檢機制，召集工程、道面清掃、助航燈光與氣象設備等單位共同巡檢，持續以符合國際規範之標準執行跑道異物（FOD）檢測作業，確保飛航運行及場面作業安全。統計桃園機場近三年地安事件，從108年的7件、109年有2件、110年至今1件，已逐年減少。另外，機場公司利用疫情期間積極進行空側設施整建，北跑道與南跑道相繼去年與今年陸續重新刨鋪完成；持續整建空側跑滑道設施（翻新比例達85％），以更好設施落實飛安。

但昭璧表示，鑑於目前跑道異物偵測系統有多種種類及技術概念，為求最穩定可靠且適合桃園機場條件者，桃機公司將持續蒐集其他標竿機場作法，並以公開、公正立場，徵求國內外研發單位及企業參與，過程中邀請資策會、工研院擔任專業技術評估，以及學術界教授擔任評比委員，以測試數據驗證各系統對於提升飛安的具體效果；後續將視第一階段概念驗測評估具可行後，進行第二階段的系統建置工程，確保投資效益及提升飛安有具體綜效。