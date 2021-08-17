男子吳安永等人5月間到「鉅星匯」餐廳潑灑上千隻蟑螂，因當時雙北市警局長及蔣萬安等多位北市議員在現場餐敘，此事引發軒然大波。檢方後依妨害秩序等罪起訴吳男等4人，台北地院17日開庭，吳男聲稱潑蟑計畫是他獨自決定，友人並未參與討論，沒想到會鬧這麼大。

檢方起訴指出，「鉅星匯」吳姓負責人因積欠1550萬債務，債主將債權本票轉讓給另名蔡姓男子，蔡男再找吳安永催討，答應分3成利潤。吳安永隨後找友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱商議後，5月3日下午花費1萬元購買3袋共上千隻蟑螂。

4人當晚7時許帶上另名游姓少女，兵分2路到「鉅星匯」潑蟑，蔡宗諭在車上把風，許、曹2人進入餐廳潑蟑，游女以手機拍攝過程，吳男則躲在廁所接應，完事後5人分頭逃逸，但不久後就投案。

北院今開庭，吳男表示，他認為潑蟑螂可以引起餐廳老闆注意，並讓老闆丟臉，且不會造成嚴重損害，才決定這麼做，其他人並未參與討論；他強調，如果真的想害餐廳，會直接潑在廚房，而不是櫃台。

吳男說，他原以為這麼做不至於會卡到官司，但沒想到警局長等人在裡面餐敘，新聞鬧很大，才會和友人到台中避風頭，後來覺得逃不過法網，才決定回台北投案。

辯護律師則說，吳男潑蟑是針對餐廳老闆，沒有妨害秩序犯意，也未達強暴脅迫的程度，而餐廳仍繼續營業，老闆迄今也未還債，顯然沒因此感到害怕，應不構成恐嚇。法官定9月14日再開庭。