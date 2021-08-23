運安會主委楊宏智主持會議。（趙雙傑攝）

運安會主委楊宏智開始前向罹難者致哀。（趙雙傑攝）

太魯閣號事故運安會稱「運氣不好」 王薇君盼解釋、痛批台鐵：不要太誇張！

今年4月2日台鐵太魯閣號發生重大事故，造成49死、逾200傷，運安會今（23）日舉辦「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」事實資料報告說明會。罹難者家屬「太魯閣的眼淚」團體發言人王薇君一早就到場關心，委任律師陳孟秀隨後也到場。王薇君會前受訪表示，前幾天運安會主委楊宏智受訪時表示台鐵若沒誤點就不會出事、「運氣很不好」等說法，讓家屬相當疑惑，希望主委今天可以完整說明。

王薇君表示，昨天運安會曾和20幾位家屬開會前說明會，家屬看到的是許多沉痾已久的公安便宜行事，這一直都是很大問題；家屬們也看到當時的肇事影片，覺得很生氣，另外也發現事件真相和媒體講的不太一樣。

另外運安會主委楊宏智上周受訪時提到，肇事工地主任李義祥有努力想要通報工程車滑落，可惜時間不足；楊宏智並表示台鐵若沒誤點就不會出事，「運氣很不好」，讓家屬相當不滿。王薇君則表示，運安會有強調他們是很嚴謹地還原事實細節，而非猜測，這一點必須肯定運安會的專業；不過前幾天主委的講法也讓家屬們感到不解，希望主委今天可以完整說明，「如果有好的說法，家屬還是可以接受，不然彼此互信基礎就沒有了。」

王薇君補充，家屬們等待真相的過程心情非常煎熬，運安會表示太魯閣號事故需要一年半才能提出完整報告，不過運安會很積極地先公布事實資料報告，對此家屬們表示感謝。

國家運輸安全委員會今日舉行「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」事實資料報告說明會 。（趙雙傑攝）