前立委孫大千在民進黨爆出趙介佑「黑道之亂」後，在臉書爆料民進黨台北市黨部大安區陳姓執委疑也有前科，諷刺台北市黨部主委吳怡農改革「說笑話」，陳男因孫爆料之人與他同名同姓，孫搞錯人，控告孫妨害名譽。台北地檢署偵查期間，雙方和解，陳對孫撤告，檢察官23日將孫不起訴處分。

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒而被開除黨籍，台北市黨部主委吳怡農決定重新檢視排黑條款。

孫大千在臉書發文表示，「吳怡農是在說笑話吧？」並秀出2張判決書，點名民進黨台北市黨部還有2名有前科的幹部。

孫大千點名因妨害自由罪被判刑、正在假釋中的陳男，是否擔任民進黨台北市黨部執行委員？孫還痛批，「吳怡農還敢保證，民進黨的入黨審核足夠嚴謹嗎？吳怡農還敢宣示，民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛呢？」

事後，陳男表示自己根本沒有前科，是剛好「同名同姓」而已，提告孫涉嫌妨害名譽。北檢偵查期間，雙方和解，陳撤告，檢察官今將孫不起訴處分。