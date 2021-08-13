資深藝人曹西平，直率性格向來是敢說敢言，日前才痛批演藝圈很多人只會做表面工夫，不諱言「沒有錢人家都會瞧不起你」，稍早又於臉書發文表示不會演戲給別人看之外，更不會「沒有錢下賤命還要裝有錢人」。

曹西平表示過去工作放飯時，有些工作人員相當挑食，對於便當菜色總是嫌東嫌西，為了不讓製作單位過於浪費，常會把錄影沒吃完的便當打包回家，不過節儉性格卻常被人拿出來說嘴，他表示並不覺得這是丟臉的事情，只是真實的做自己，自己有錢沒有錢也與外人無關，更怒嗆：「你們有錢有多了不起，自以為是，我才瞧不起你們這種人，沒有錢下賤命還要裝有錢人」。

對此，網友紛紛回應：「珍惜不浪費是一種態度跟習慣，跟有沒有錢無關，對於腦子有洞自以為是的人笑笑就好」、「過自己想要的生活，真的不用去在乎別人眼光」、「現在的人太好命了，不懂得珍惜擁有目前的一切」、「勇敢做自己，無需理會別人的說法和看法」、「從小父母教我們不浪費食物，有人送便當為何會丟臉」。

此外，曹西平也強調自己剛出道就走紅，哪個大咖主持人的綜藝節目沒上過，不需要靠誰蹭熱度，對於是否遭封殺或被修理毫不在乎，因為本來就沒有要在演藝圈待一輩子，更不需要為了等人家施捨通告，還得看製作單位的嘴臉，怒嗆：「不懂尊重不懂禮貌不懂倫理」。