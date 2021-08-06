資深藝人曹西平，有話直說是向來給人的第一印象，稍早在臉書發文表示：「演藝圈很多藝人都是演一演，千萬不要當真」，暗指許多人都只會做表面工夫，更不諱言「沒有錢人家都會瞧不起你」，道出多年來早已看盡人情冷暖。

曹西平表示相當贊同「路遙知馬力、日久見人心」這句話，畢竟演藝圈很多人都只會做表面工夫，時間久了才知道誰是真心朋友，因此遇到事情時，不要指望誰會幫你，如何讓自己更強大才是當務之急，對於入行多年，仍未習慣製作單位怎麼整藝人，甚至把對方說得一文不值，讓他想起父親生前耳提面命「好好唸書好好賺錢，沒有錢人家都會瞧不起你」，不禁道出內心話：「只有錢才是英雄膽，站在人家面前才有尊嚴，不然這些人都是狗眼看人低」。

曹西平表示個性向來獨來獨往，不奢求誰來幫助自己，強調「自己難關自己度過，自己的痛苦自己扛」，更希望不要因為環境改變自己，畢竟只求過著自在不複雜的生活，對此，網友紛紛留言：「不僅演藝圈，其實哪裡都一樣，謝謝四哥金玉良言」、「在這個世界上錢很重要，沒錢萬萬不能」、「向四哥看齊，有多少錢就過多少錢的日子」。

曹西平日前感概演藝圈變質不再如同以往，甚至還有人耍陰險手段，想讓他沒節目可以上藉此封殺，他強調不會對此多做解釋，也不會求任何人，更不會說好聽話巴結人家，畢竟不需要為了幾個臭錢委屈自己。