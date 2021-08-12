民進黨中央今召集各系統開會，會中達成三點共識，下週中常會要提案通過「全代會工作小組」，討論攸關2022選舉的提名條例及全代會相關細節，民進黨祕書長林錫耀更希望，不要再用「選對會」名稱；至於全代會，考量疫情與疫苗，可能延到10月底或11月初召開。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀建議，全代會之後再成立類似選對會討論提名條例，但他不傾向叫選對會，希望名稱改成工作小組；正國會系統陳茂松則認為，在全代會之前就應該先成立小組討論，叫什麼名稱都沒有關係，但應該是先討論，不要全代會之後才要討論。

據轉述，陳茂松說，名稱叫什麼名稱都好，若不先成立工作小組，現在說的都不承認；至於條文，今天說原則、不談細節，一切由工作小組討論。

當下與會者也認同並打趣說，2014年選得不錯叫「選對會」、2018年選成這樣，總被消遣叫「選錯會」。

據轉述，會中提到條文；林錫耀提出2018年提名條例為例；與會人士說，2018年民進黨大敗有什麼好講，「感冒、發燒、同婚、宮廟滅香、滅香都來，所有症頭都出來，各種毛病齊發作，難怪心臟衰竭」；那時大家都在教訓民進黨，所以民進黨大輸，不是民進黨悖離原本主張還是選舉條例條文的問題。

林錫耀改拿出2014年條文要討論，據轉述，與會者又說，2014跟2018年提名條例的條文，文字內容差不到10字，90％內容一樣，所以條文可以等到工作小組成立後再討論。

除了提名條例，會中還討論全代會召開時間，原訂是9月25日召開，據轉述，林錫耀指出，現在疫苗不足，9月份說要進來但是多少無法確定，現在全國疫苗覆蓋率已到四成，希望召開之前，覆蓋率若能達到五成到六成，這樣壓力不會那麼大，可能延到10月底或11月初召開，因為又邁入秋冬，疫情很難拿捏。

與會者則附和，「我們民眾雖然討厭國民黨，但原本全代會要開的那天，國民黨要選黨主席，人家在辦喜事，我們沒必要去插花搶光芒」。

由於全代會提案攸關修訂黨章；會中考量，因為全代會前一個月就要書面提案並連署，正常作業至少六週，不是要剝奪黨員權益，而是現在有疫情，盡量採取事先溝通，沒有必要就先不要提，很要緊的提案就透過系統事先溝通。

今天會議由祕書長林錫耀主持，各派系與會者包括中常委台北市議員新系梁文傑、正國會中常委陳茂松、英系中常委黃承國、蘇系中常委吳秉叡、湧言會中常委王定宇、綠色友誼中常委何志偉。