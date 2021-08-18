當沖證交稅稅率減半優惠將於今年底到期，近日經跨部會協商，決議當沖降稅減半優惠將延長3年，稅率維持千分之1.5。行政院會明將討論「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，預計討論後拍板，一旦通過後將提交立法院審議。

針對當沖降稅優惠將在今年底到期，金管會為維持股市交易穩定，原本建議當沖降稅優惠再延長5年，稅率維持千分之1.5，避免股市交易量大幅萎縮；不過，財政部認為，基於租稅公平、合理性，對於當沖降稅優惠延長5年持保留立場，近日經過跨部會協商，決議延長3年。

攸關當沖降稅優惠延長的「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，排入明日行政院會議程，預計將按照跨部會協商結論，經過討論過後，由行政院長蘇貞昌拍板通過。

行政院官員表示，2017年起實施現股當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5後，達到提升市場交易動能，為促進證券市場發展需要，因此，當沖降稅優惠將研擬將延長3年。

此外，行政院會明也將討論「關稅法」部分條文修正草案，該草案明定轉運、轉口貨物的通關、申報及管理，增訂轉運、轉口貨物通關程序、暫時儲存、申報方式等相關事項授權依據；強化貨棧、貨櫃集散站及經海關核准實施自主管理業者之管理；及執行物聯網全時監控建置計畫，增訂經海關指定之保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統，並強化貨物監控強度，確保貨物移動安全。