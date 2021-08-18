國民黨高市議員陳若翠今（18）日總質詢時提到，《美麗島電子報》日前公布民調，《美麗島電子報》董事長吳子嘉看完之後預測，高雄市長陳其邁2024年選總統，她直問「會去選嗎？」（柯宗緯攝）

國民黨高市議員陳若翠今（18）日總質詢時提到，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前公布完民調後預測，高雄市長陳其邁未來可能會選總統，她直問「會去選嗎？」陳其邁答詢時表示，民調是參考，念茲在茲是高雄的建設。

陳若翠指出，日前《遠見雜誌》公布五星級縣長施政滿意度，陳其邁拿下3.5顆星，是六都最後一名，市議員陳致中也馬上做了一份民調，顯示施政滿意度逾7成，但民調冷冰冰，市民反應最真實。

陳若翠再指出，吳子嘉在《美麗島電子報》做了民調後預測，陳其邁將來會去選總統，請問陳其邁會去選嗎？陳其邁尷尬回應，民調是參考，現在比較重要的是防疫以及災後的重建，念茲在茲是高雄的建設。

陳致中質詢時也提到，傳出前副市長李四川、民眾黨柯文哲都要來高雄選市長，任何人有這樣意願熱情，為高雄犧牲奉獻都很感謝，歡迎他來參賽，但是政策才是王道，要比實力，不是比政治算計、口水戰等。

針對如何看待未來「對手」？陳其邁答詢時說，今天1點半、早上7點都還在跟衛生局簡任技正潘炤潁討論疫情，基層公務員從防疫到現在，幾乎每天都是這樣為疫情拚搏，這也是我的心情，不管是我還是公務員，大家對故鄉的熱愛都是一樣。

陳其邁說，「我是做事情很龜毛的人，所以我就在做防疫措施的人都務必要精準，而且要到位」，所以有時候晚上腦筋一直轉個不停，要讓它自然的這樣停機，但是基層的公務員其實是很辛苦，也非常有幸能跟他們共事。

陳其邁直說，現階段不要想選舉，自己想的是讓人民安心生活，以及幾個重大投資案，如期如質推動，改善人民生活，這是我的責任，現在認真努力把工作做好，謙卑面對任何挑戰，不管防疫、經濟振興、極端氣候因應等都要非常戰戰兢兢、嚴肅以對。