8月上旬中南部多處淹水，民眾到現在還飽受菜價暴漲之苦；7月德國萊茵河、大陸河南鄭州暴雨，百萬人民流離失所。國政基金會24日舉辦「氣候變遷水患成災，前瞻打水漂？」座談會，專家指出這些都可歸類為「都市型洪災」，但全歸咎極端氣候嗎？以高雄為例，主政者偏重親水景觀，人工截流上游汙水、直接排到下游出海，「鋸箭法」治水，反而造成海水入侵及防洪問題。

中華民國水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢表示，都市化之後瀝青或混凝土路面本來就會導致蓄水、滲水功能下降，若再像高雄愛河、前鎮河、後勁溪一樣過多人工截流影響上游排洪，剩餘河段做親水感潮，只是討好民眾，而不是讓河川回歸自然。

台灣大學土木工程系教授李鴻源以塔寮坑溪為例表示，沒有流域整體治理，再多資源押注在工程上，仍無法阻絕災害。這也是為何蔡政府的「前瞻計畫」中，水環境建設8年編列約2508億元，仍抵不過此次豪雨帶來的衝擊；「治水，問題不在工程技術，而在國土規劃。」

台灣大學地質系教授魏國彥表示，從當年修建麥帥公路、1997年汐止林肯大郡崩塌、去年底北迴鐵路瑞芳猴硐證西線山崩，到上個月被荖濃溪沖垮的明霸克露橋，以地質專業來看其實都有跡可循；只是人們常常迷信「人定勝天」，以為投注經費就可以改善，但上述災難都不是肇因於豆腐渣工程，而是一開始就選錯地點。

魏國彥表示，台灣地質學界一代又一代培養出人才，問題是政府有沒有這樣的眼光在防災、治水、選線、工程設計時找上這些人。