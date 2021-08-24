高雄市長陳其邁近日遭爆在議會總質詢前，事先拿到國民黨議員黃紹庭質詢稿，引發軒然大波。針對高市府回應「行之有年」，國民黨高市議員邱于軒24日反酸，如果行之有年，當年前市長韓國瑜怎會被羞辱，黃紹庭也重申，絕無事前外流，對此驚訝及難過。

高市府祕書長楊明州再回應，這個運作方式是數10年來這樣做，聯絡人系統、議會及議員，能讓議員對市長問政及市長施政，透過這個對話讓市民充分了解；針對這個個案已調查清楚，也把過程跟議長、議會報告。

國民黨高市黨團針對市長陳其邁就任1周年舉辦記者會，媒體關注質詢稿外洩事件，總召童燕珍直說，陳其邁要嚴加約束不正當的行為，講難聽點就是竊取議員質詢稿，希望不要讓人家感受到面前講溫暖、背後真鬥爭。

當事人黃紹庭強調，自己未於質詢完前，提供給任何局處或媒體，仍舊不解為何陳其邁手中握有完整質詢稿，對此相當驚訝及難過，他認為若「行之有年」，韓市府時期議會就不會有「小學堂」考試。

邱于軒直嗆，陳其邁是假面男，質詢時你的傲慢，大家都看的到，為了應付質詢，竟然偷竊議員的質詢稿，實在是丟臉。她也直言，當年民進黨是怎樣羞辱、修理韓國瑜的，今天卻說是行之有年，民進黨真的超級丟臉。

陳麗娜指出，以前議會聯絡員會先跟議員溝通，若議員不願給資料也是議員權利，不是一定要給，未料卻有人直接跑去撥放室，沒有經過同意盜取資料，呼籲市議會要禁止這種行為。