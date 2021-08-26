台灣民眾黨近期延攬前高雄市長韓國瑜的心腹黃文財加入民眾黨，擔任「媒體總監」，引發外界「藍白合」的議論。對此，民眾黨立委蔡壁如今表示，「藍白合」還言之過早，但貼標籤是民進黨的專長，因為這樣最方便統治，直接貼標籤就不必面對監督，所有議題都沒有討論、對話的空間。

針對民眾黨延攬黃文財擔任「媒體總監」，是否為了2022年地方選舉的藍白合布局，蔡壁如表示，民眾黨自成立以來就一直被放大檢視，甚至拿顯微鏡來看，只要有任何人才加入民眾黨，都會被貼上標籤，對於掌握大量媒體資源的執政黨而言，最大的好處，就是直接貼上「藍白合」的標籤。

蔡壁如說，黨部延攬黃文財是希望借重他在新聞媒體的經驗，民眾黨是非常年輕、非常自主的政黨，各議題方面抱持開放態度，可以跟任何人合作，現階段「大家就先磨合吧」。

黃文財加入民眾黨被外界解讀為「藍白合」，蔡壁如認為，藍白合還言之過早，每個人加入政黨都還是有理念與中心思想；對於陸續有藍營背景的人士加入民眾黨，蔡笑稱，「是不是幫他們洗白一點」，歡迎愈來愈多對執政黨失望的各界人士加入民眾黨。