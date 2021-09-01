李洋、王齊麟拿下東京奧運羽球男雙金牌後，人氣水漲船高。（圖／摘自總統府直播畫面）

「舉重女神」郭婞淳勇奪金牌。（圖／總統府直播畫面）

東奧英雄凱旋派對 蔡英文、蘇貞昌總統府接見｜2021.09.01

總統府今（1）日舉辦「OUR HEROES! 台灣英雄 凱旋派對」，並以紅毯、劍門迎接台灣英雄，場內佈置今早曝光，以藍白紅三種色調為主，總統府表示，台灣英雄們經過星光大道後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接英雄到來。

下午3點，東奧代表團包含選手、教練、後勤團隊、裁判等人陸續抵達總統府，步上總統府前廣場的紅地毯，走上象徵榮耀的星光大道。

空手道「小清新」文姿云在東奧一戰成名。（圖／總統府直播畫面）

羽球選手周天成、王子維。（圖／總統府直播畫面）

「柔道男神」楊勇緯獲得銀牌。（圖／總統府直播畫面）

「鞍馬王子」李智凱（左）在東京奧運以總分「15.400」完美落地，奪下台灣體操史上首面銀牌。（圖／總統府直播畫面）

根據府方規劃，選手們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕會即時傳送民眾對他們的加油與祝福；進入總統府敞廳前，國防部三軍儀隊會以「劍門」迎接。總統府走廊區域設置拍照背板與互動裝置，接著會有DJ現場演出，讓大家在等待活動正式開始前，留下紀念。

蔡英文總統將在賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團，並致贈特別的小禮物，隨後與所有台灣英雄在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝他們的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。

「台灣蝶王」王冠閎走紅毯時大秀腹肌。（圖／總統府直播畫面）

「跆拳道甜心」羅嘉翎在東京奧運奪得銅牌。（圖／總統府直播畫面）

奧運「五朝元老」、羽球選手莊智淵。（圖／總統府直播畫面）

黃筱雯代表台灣在東奧勇奪拳擊女子51公斤級奪下銅牌。（圖／總統府直播畫面）