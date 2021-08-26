前高雄市長韓國瑜心腹黃文財近期加入民眾黨，擔任媒體總監，引發「柯韓合作」聯想。黃文財今受訪表示，事前有告知韓國瑜，韓給予他祝福，但他是以個人身分到民眾黨上班，到民眾黨任職與韓國瑜無關。

黃文財任職民眾黨媒體總監引發關注，黃文財今出面受訪表示，他加入民眾黨前，曾跟民眾黨主席、台北市長柯文哲見過面，韓國瑜也知情，但祕書長謝立功才是面試官，未來將負責媒體議題事務。

由於黃文財被外界視為韓國瑜親信，媒體詢問，未來是否會像打造「韓流」一般，替柯文哲在2024打造「柯流」。黃文財說，他單純是透過朋友引薦，認為在民眾黨可以發揮以往新聞界相關經驗，只是來上班，現在談論2024言之過早。

未來是否會替柯文哲與韓國瑜「穿針引線」，黃文財說，柯文哲與韓國瑜有直接溝通的管道，沒有必要透過他，而且他到民眾黨任職與韓國瑜沒關係。

黃文財強調，民眾黨近幾個月在對抗疫情議題方面讓人佩服，這是他想要加入民眾黨的主要原因，未來希望幫忙民眾黨持續監督政府，透過專長做出貢獻。