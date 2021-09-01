BNT疫苗即將抵台，但僅少數民眾認為政府有功勞，讓駐德代表謝志偉相當不滿，PO文用接力賽比喻，表示政府佔了75%功勞，慘遭圍剿，PTT鄉民更直稱謝志偉「路障」，問過去一年他到底在德國做了什麼。

BNT疫苗採購成功，謝志偉不滿外界論功沒算上政府，憤怒PO文用400公尺接力賽形容，「政府跑了前三棒，結果大家只看到第四棒抵達終點」、「政府陪著第四棒跑到終點」、「政府本來就不缺棒子」。

謝志偉PO文一出，遭網友圍剿根本收割，鄉民更嗆：「路障閉嘴」、「路障說話了」、「前三棒還逆向，靠第四棒逆轉」、「有功勞是政府的，有過就是地方跟企業的」、「你也知道DPP政府跟空氣沒兩樣？」、「DPP政府不是空氣，是毒氣」、「這嘴臉真的看不下去」、「所以過去一年這位代表到底在德國做了什麼」、「不只空氣，你們還出來擋，根本大型垃圾」、「連政黑版都不想支援你」、「給你一年什麼都沒有，現在有臉出來蹭」、「到底哪個黨在擋大家都很清楚」、「駐德代表說話跟側翼沒兩樣」。

對於謝志偉的言論，民進黨立院黨團總召柯建銘僅低調表示感謝所有出力幫助的團隊，大家別在這議題上爭功諉過了。