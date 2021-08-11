國民黨立委李貴敏表示，近日豪雨釀成各地災情，民眾叫苦連天，唯獨蘇內閣自吹自擂，對治水績效自我感覺良好。從105年開始到109年，行政單位編列至少2800億治水預算，也就是每年投入經費都是500億以上。只是預算編了，錢也花了，但始終成效不彰。

李貴敏表示，蘇內閣對治水建設根本頭痛醫頭、腳痛醫腳，完全治標不治本；真讓人懷疑中央到底是誰在統籌、誰來協調？行政院長總其成嗎？還是扮演甚麼角色？出了問題誰負責？各部會各做各的，不整合更不溝通；因而造就了一個毫無前瞻性的前瞻計畫。

李貴敏認為，政治掛帥的民進黨團隊偏愛美化工程、親水設施，也就是一些CP值很高，可以看見、可以亮相剪綵的工程，卻完全搞錯施政與資源配置優先順序，更完全沒有整體規劃。

李貴敏表示，政府不愛做基礎建設，因為短期不易看到成效。就像高雄前幾天連日大雨，多處出現淹水與道路塌陷災情，百姓欲哭無淚。說來諷刺，前高雄市長韓國瑜被罷免之後，大家才看到，前副市長李四川這些市府官員當初做的東西，包括路平、下水道這些建設，對高雄市民才是最好、最重要的。

李貴敏呼籲蘇內閣別再沉迷一些歌功頌德的面子工程，在野黨只是要求錢要花在刀口上，沒用完的部分請趕快重新規劃，妥善執行；政策思維更要跟上時代腳步與國際趨勢，別再浪費老百姓的辛苦錢，治標不治本，欠缺全盤規劃、好大喜功、執行力差。